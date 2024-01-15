Fenerbahçe, Umut Nayir'i Pendikspor'a kiraladı Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu, Umut Nayir'i kiralık olarak Süper Lig ekibi Pendikspor'a gönderdi.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 20 haftasını topladığı 53 puanla lider olarak tamamlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertlilerde devre arası transfer döneminde Leonardo Bonucci ve Rade Krunic kadroya katılırken bir de veda yaşandı.

Sezon sonuna kadar Pendikspor'da

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Umut Nayir, Süper Lig takımlarından Pendikspor'a kiralandı.

Sarı-lacivertli kulüp, Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ara transfer döneminde yapılandırması sürdürülen Profesyonel Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Umut Nayir'in kiralık transferi konusunda Pendikspor ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz.

Fenerbahçe'de gol atamadı

Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig'de 6 maçta 97, UEFA Konferans Ligi'nde 7 karşılaşmada 98 dakika süre alan 30 yaşındaki Umut Nayir gol bulamadı.

Thiam, transfer edilmişti

Ivo Vieria yönetimindeki Pendikspor, ligde topladığı 16 puanla 19. basamakta yer alıyor.

Alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen İstanbul ekibi, geçtiğimiz günlerde Kayserispor'dan ayrılan Mame Thiam'ı da renklerine bağlamıştı.