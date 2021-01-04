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    Fenerbahçe ve Başakşehir Ertuğrul Ersoy'u istiyor

    Fenerbahçe ve Başakşehir Ertuğrul Ersoy'u istiyor

    Stoper arayışlarını sürdüren Başakşehir ve Fenerbahçe'nin, Le Havre forması giyen eski Bursasporlu Ertuğrul Ersoy ile ilgilendiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 15:41
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 16:00
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    Sportif direktör Emre Belözoğlu önderliğinde ara transfer hamlelerine başlayan Fenerbahçe, sürpriz bir isimle temasa geçme hazırlığında.

    FENERBAHÇE GÜNDEMİNE ERTUĞRUL'U ALDI

    Fanatik'in haberine göre; savunmada alternatif isimlerle sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışı vermek isteyen sarı-lacivertliler, kariyerini Fransa'da sürdüren savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy'u gündemine aldı.

    Fransız ekibi Le Havre'ın, zirve yarışından uzaklaşmasının ardından ara transfer döneminde ayrılmasına onay verdiği Ertuğrul için ciddi bir diğer taliplinin de Başakşehir olduğu ifade ediliyor.

    Fenerbahçe ve Başakşehir Ertuğrul Ersoy u istiyor #1

    BAŞAKŞEHİR SKRTEL'İN YERİNE DÜŞÜNÜYOR

    Martin Skrtel'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından defans hattını takviye etmeyi planlayan Başakşehir'in, Ertuğrul Ersoy'un transfer şartlarını araştırdığı, önümüzdeki günlerde somut hamleler atılacağı belirtiliyor.

    Ertuğrul'a bazı Fransız ve İtalyan kulüplerinin de ilgisinin olduğu, mevcut şartlarda genç yıldızın Le Havre macerasına nokta koymaya çok sıcak baktığı ifade ediliyor.

    Fenerbahçe ve Başakşehir Ertuğrul Ersoy u istiyor #2

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