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    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Anthony Nwakaeme yarışı

    Fenerbahçe ve Beşiktaş, Trabzonspor’la yollarını ayıran Anthony Nwakaeme’yi istiyor. siyah-beyazlıların yıllık teklifi 2 milyon euronun üzerinde, Kanarya ise bu rakamın üstüne çıkmakta kararlı.
    • 19.06.2022 - 11:46
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    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Anthony Nwakaeme yarışı

    Trabzonspor’la sözleşmesinin bitmesinin ardından yolların ayrıldığı Anthony Nwakaeme, an itibariyla Süper Lig’de transferin en gözde isimleri arasında yer alıyor.

    Bordo-mavililerin geçen sezonki tarihi şampiyonluğunda başrolü oynayan yıldızların başında gelen Nwakaeme için iki dev karşı karşıya geldi.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için büyük bir yarışın içerisine girdi.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş ın Anthony Nwakaeme yarışı #1

    Beşiktaş’ın teklifi yıllık 2 milyon euronun üzerinde

    Karadeniz ekibinden 3 yıllık kontrat ve toplamda 10 milyon euro istediği belirtilen Nwakaeme için Beşiktaş, yıllık 2 milyon euronun üzerinde bir teklif yaptı.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş ın Anthony Nwakaeme yarışı #2

    Fenerbahçe, Beşiktaş’ın teklifinin üzerine çıkacak

    Sarı-lacivertlilerin de Kara Kartal’ın önerdiği paranın üstüne çıkmaya çalıştığı konuşuluyor.

    Nijeryalı hücum oyuncusunun, gelecek sezon İstanbul takımlarından birinde oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Ingiltere Championship takımı Hull’un da Nwakaeme’yi ikna etme çabasında olduğu bildirildi.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş ın Anthony Nwakaeme yarışı #3


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