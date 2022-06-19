Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Anthony Nwakaeme yarışı

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Trabzonspor’la yollarını ayıran Anthony Nwakaeme’yi istiyor. siyah-beyazlıların yıllık teklifi 2 milyon euronun üzerinde, Kanarya ise bu rakamın üstüne çıkmakta kararlı.

Trabzonspor’la sözleşmesinin bitmesinin ardından yolların ayrıldığı Anthony Nwakaeme, an itibariyla Süper Lig’de transferin en gözde isimleri arasında yer alıyor.

Bordo-mavililerin geçen sezonki tarihi şampiyonluğunda başrolü oynayan yıldızların başında gelen Nwakaeme için iki dev karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için büyük bir yarışın içerisine girdi.

Beşiktaş’ın teklifi yıllık 2 milyon euronun üzerinde

Karadeniz ekibinden 3 yıllık kontrat ve toplamda 10 milyon euro istediği belirtilen Nwakaeme için Beşiktaş, yıllık 2 milyon euronun üzerinde bir teklif yaptı.

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın teklifinin üzerine çıkacak

Sarı-lacivertlilerin de Kara Kartal’ın önerdiği paranın üstüne çıkmaya çalıştığı konuşuluyor.

Nijeryalı hücum oyuncusunun, gelecek sezon İstanbul takımlarından birinde oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Ingiltere Championship takımı Hull’un da Nwakaeme’yi ikna etme çabasında olduğu bildirildi.