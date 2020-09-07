Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Nikola Kalinic yarışı

Yeni sezon öncesi golcü bir forvet arayan Beşiktaş ve Fenerbahçe, Hırvat futbolcu Nikola Kalinic için yarışıyor. İki kulüp yetkilileri de futbolcunun menajeriyle İstanbul'da görüştü.

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'de gündem Hırvat golcü Nikola Kalinic.

Vedat Muriç'i Lazio'ya göndermek üzere olan sarı-lacivertlilerde golcü futbolcu Eran Zahavi ile neredeyse anlaşma noktasına gelindi. Ancak Zahavi transferi hallolsa da hallolmasa da bir forvet daha transfer etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi Nikola Kalinic ile de yakından ilgileniyor.

ÖNCE BEŞİKTAŞ, SONRA FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Hırvat golcünün menajeri Tomislav Erceg, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüştü.

Siyah-beyazlıların transfer listesinin en üstünde olan Kalinic, Fenerbahçe tarafından da yakından takip ediliyor. Futbolculuk döneminde Kocaelispor'da oynayan Tomislav Erceg'in futbolcusunu İstanbul'a getirmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE DAHA YÜKSEK TEKLİF VERDİ

Futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid'in istediği ücreti düşürmeye çalışan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın büyük bir transfer yarışında olduğu kaydedilirken, Kalinic'in daha yüksek maaş teklif eden sarı-lacivertlilere daha yakın olduğu öğrenildi.

15 MAÇ 5 GOL

Görüşmelerin kısa süre içerisinde neticeye ulaşması beklenirken, Kalinic geçtiğimiz sezonu Roma'da kiralık olarak geçirmişti.

Hırvat golcü, ligde çıktığı 15 maçta 5 gol atarak takımına katkı sağlamıştı.