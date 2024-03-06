Fenerbahçe ve Galatasaray, Berkay Yılmaz transferinde karşı karşıya Fenerbahçe ve Galatasaray, Berkay Yılmaz'ın transferi için karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler, 19 yaşındaki genç oyuncuyu renklerine bağlamak için çalışmalarına başladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ilk 2 sırada yer alan ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe transferde rekabete girdi.

Freiburg'da forma giyen genç sol bek Berkay Yılmaz için iki takımın da devrede olduğu öne sürüldü.

Freiburg, devam etmek istiyor

AS'ın haberine göre; iki ezeli rakip, Berkay Yılmaz için ara transfer döneminde Freiburg'un kapısını çalsa da Alman ekibi, genç futbolcusunu ocak ayında bırakmak istemedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Eintracht Frankfurt ve Real Betis de Berkay Yılmaz ile ilgilenen kulüpler arasında.

Haber detayında; Freiburg'un, 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak istediği ve Berkay Yılmaz'ın 2025'te bitecek sözleşmesini uzatmayı planladığı vurgulandı.

Montella, oyuncuyu izliyor

Öte yandan yine haberde, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Berkay Yılmaz'ı yakından takip ettiği aktarıldı.

Berkay Yılmaz'ın yakında Arda Güler, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy ve Can Uzun'dan sonra Türkiye'nin 2005 jenerasyonunun bir diğer parçası olacağı kaydedildi.

Bu sezon 6 maça çıkan Berkay Yılmaz 1 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı.