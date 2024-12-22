Fenerbahçe ve Galatasaray Christopher Nkunku'nun peşinde

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Hücum bölgesinde takviye yapmak isteyen ezeli rakiplerin, İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin yıldız ismi Christopher Nkunku'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

AYRILIK KARARI ALDI

TBR Football'da yer alan habere göre; Chelsea forması giyen Christopher Nkunku, istediği kadar forma şansı bulamamasının ardından devre arasında takımdan ayrılma kararı aldı.

TAKIM ARAYIŞLARINA BAŞLANDI

Nkunku'nun bu kararının ardından 27 yaşındaki futbolcunun temsilcisinin, yeni takım arayışlarına başladığı belirtildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN DA İLGİSİ VAR

PSG'nin daha önce Nkunku ile ilgilendiği hatırlatılırken, Fransız ekibinin 27 yaşındaki futbolcuya ilgisinin devam ettiği aktarıldı.

PSG'nin, Arsenal ve Manchester United'ın ilgilendiği Randal Kolo Muani'yi satabilirse Nkunku için yer açabileceği ifade edildi.

Nkunku'ya Almanya'dan ve İtalya'dan Napoli'nin de ilgisi olduğu kaydedildi. Türkiye'den ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Fransız futbolcu için devrede olduğu öne sürüldü.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINACAK

Chelsea'nin ise Nkunku için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı ve yıldız futbolcu için gelecek olası kiralama tekliflerinin ise satın alma opsiyonu içermesi gerektiği iddia edildi.

Nkunku'nun forvet pozisyonunda yer alan Nicolas Jackson'un bir alternatifi olarak görülmediği ve bu nedenle kulübün Jackson'a alternatif olacak bir golcü arayışında olduğu vurgulandı.

"OCAK AYINDA TRANSFER İÇİN KARAR VERECEĞİZ"

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca da geçtiğimiz günlerde, şunları demişti:

Nkunku'nun bir forvet olduğunu düşünmüyorum. Onun en iyi pozisyonu 10 numara. Ocak ayında transfer için karar vereceğiz. Bazı oyuncular mutlu olmayabilir ve ayrılmak isteyebilir.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

Chelsea'de bu sezon 24 maçta süre bulan Nkunku, 12 kez gol sevinci yaşadı ve 4 asist yaptı.

Chelsea, 27 yaşındaki futbolcuyu 2023'te 60 milyon euro bonservisle Leipzig'den kadrosuna katmıştı.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Nkunku'nun kulübü Chelsea ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.