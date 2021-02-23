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Fenerbahçe ve Galatasaray, Gökdeniz Bayrakdar'ın peşinde

Fenerbahçe ve Galatasaray, Gökdeniz Bayrakdar'ın peşinde

Transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez Antalyaspor'un 19 yaşındaki yeteneği Gökdeniz Bayrakdar için yarışa girdi.