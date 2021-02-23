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    Fenerbahçe ve Galatasaray, Gökdeniz Bayrakdar'ın peşinde

    Fenerbahçe ve Galatasaray, Gökdeniz Bayrakdar'ın peşinde

    Transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez Antalyaspor'un 19 yaşındaki yeteneği Gökdeniz Bayrakdar için yarışa girdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 15:52
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 16:02
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    Antalyaspor’un geçtiğimiz yaz Kocaelispor'a 115 bin euro vererek transfer ettiği Gökdeniz Bayrakdar, kısa sürede kendisini ispat etmeyi başardı.

    Bu sezon çıktığı 27 maçta 7 kez rakip fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çeken sağ kanat oyuncusu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesine girdi.

    İki kulübün, ligler biter bitmez Antalyaspor yönetimiyle masaya oturacağı belirtildi.

    2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

    Antalya ekibi, sezon başında Beşiktaş'ın elinden kaptığı 19 yaşındaki oyuncuyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

    Fenerbahçe ve Galatasaray, Gökdeniz Bayrakdar ın peşinde #1

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