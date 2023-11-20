Fenerbahçe ve Galatasaray, Salih Özcan için yarışıyor Orta saha bölgesine transfer yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe ve Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ı transfer etmek için kolları sıvadı.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor.

Liderlik için kıyasıya mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray, Borussia Dortmund'un orta sahası Salih Özcan'ı istiyor.

Hem 6 hem de 8 numara bölgelerinde görev yapabilen Salih Özcan, yerli olması nedeniyle de önemli bir tercih sebebi.

Alman devinin inadını kırmaya çalışacaklar

İki takım, sezon başında da Salih Özcan için girişimlerde bulunmuş ancak Borussia Dortmund'u ikna edememişti. Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez Alman devinin inadını kırmak için kesenin ağzını açacak.

Alman basını da iki takımın girişimlerini doğruladı ancak Dortmund'un oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığını da vurguladı.

11 maçta 750 dakika oynadı

Salih Özcan, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla, Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve DFB Pokal'da toplam 11 maça çıktı ancak sadece 750 dakika sahada kalabildi. 25 yaşındaki oyuncu, skor katkısı ise sağlayamadı.

Salih Özcan'ın Dortmund'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.