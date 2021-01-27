Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İrfan Can savaşı

Başakşehir'in başarılı futbolcusu İrfan Can için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı son teklifler belli oldu.

İki haftadır ismi Galatasaray'la ayrılan ancak geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de istediği İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertlilerin tekrar araya girmesi üzerine daha da değere bindi.

SON TEKLİFLER MASADA

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin ardından İrfan Can Kahveci için kolları sıvayan Galatasaray, Başakşehir'in istediği rakamlar yüzünden transferi henüz gerçekleştirememişti.

Ali Koç'un da araya girmesiyle masada kendisine yer açan sarı-lacivertlilerin, İrfan Can Kahveci için yaptığı teklifin Deniz Türüç (bonservis) + Ferdi Kadıoğlu (kiralık) + 7 milyon euro olduğu öğrenilirken; sarı-kırmızılılar da teklifini artırarak Ömer Bayram + 5 milyon euro teklif etti.

İRFAN CAN'IN GÖNLÜ GALATASARAY'DA

Halihazırda Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Deniz Türüç'ü bonservisiyle vermeyi planlayan Fenerbahçe'nin Ferdi hamlesi de sarı-lacivertlileri transferde bir adım öne taşırken İrfan Can'ın, sarı-lacivertlilerde orta sahada alternatif isimlerin çok olması sebebiyle Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü de gelen haberler arasında.