Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Kevin Danso, Tottenham'a transfer oldu

Haber Merkezi

Fransa Ligue 1 ekibi Lens'in formasını giyen Kevin Danso, Avrupa'da ara transfer döneminde en çok konuşulan futbolculardan biri oldu.

Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği savunma oyuncusu için için Juventus ve Wolverhampton iddiaları da gündeme geldi.

WOLVERHAMPTON İLE ANLAŞMIŞTI

Juventus'a transferi gerçekleşmeyen Avusturyalı stoper, Wolverhampton ile sözlü olarak anlaşmaya vardı.

TOTTENHAM, TRANSFERİ BİTİRDİ

İngiliz ekibi, Danso ile sözlü anlaşmaya varmasının ardından 26 yaşındaki futbolcu için pazar gününe sağlık kontrolleri planladı.

Ancak Danso için daha sonra Tottenham devreye girdi ve transferi bitirdi.

Tottenham, önce Danso ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı. İngiliz ekibi daha sonra Lens ile görüştü ve transferi bitirdi.

BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO

Danso transferini resmi olarak açıklayan Tottenham, başarılı stoper için Lens'e 25 milyon euro bonservis ödeyecek.

Tottenham, Danso ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Lens'te bu sezon 14 maçta süre bulan Kevin Danso, 1260 dakika sahada kaldı.