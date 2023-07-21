Fenerbahçe ve Miha Zajc anlaşamadı Fenerbahçe, sözleşmesinin sonuna gelen Miha Zajc ile görüştü. Oynama garantisi bekleyen Sloven futbolcunun bu talebi yönetim tarafından kabul görmedi.

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Dış transferde harekete geçerek nokta takviyelerde bulunan ve kadroya Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent ve Sebastian Szymanski gibi önemli isimleri kazandıran Fenerbahçe, kulüple sözleşmesi biten fakat planlamada yer alan futbolculara yöneldi. Yönetim, Zajc ile yeni kontrat konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.

Oynama garantisi kabul görmedi

Geçen sezon Fenerbahçe orta sahasının ana planından uzaklaşan Zajc'ın sarı-lacivertlilerdeki geleceği belirsiz.

Taraflar, yeni kontrat üzerinde yaptıkları görüşmede anlaşmaya varamadı. Sloven futbolcu oynama garantisi isterken, orta sahanın bu isteği Ali Koç ve kurmayları tarafından kabul edilmedi.

Zajc'ın Fenerbahçe ile anlaşma ihtimalinin azalması üzerine Beşiktaş'ın devreye girdiği de gelen haberler arasında.