Fenerbahçe ve Trabzonspor, Edin Visca'yı istiyor

Yeni sezonun yapılandırmasını şimdiden yapmak isteyen Fenerbahçe ve Trabzonspor, Başakşehir'in başarılı futbolcusu Edin Visca'yı istiyor.

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe ve 4. sırada bitiren Trabzonspor uzun bir aranın ardından transferde karşı karşıya geliyor.

FENER VE TRABZON YARIŞACAK

Bir dönem Erkan Zengin transferinde yarışan iki takım bu kez de Edin Visca için masa başında ter dökecek.

Başakşehir ile devam etmek istemediğini açık bir şekilde ifade eden Boşnak futbolcuyu isteyen iki takımın da iyi bir teklifle Başakşehir'in kapısını çalması bekleniyor.

VISCA İSTANBUL'U İSTİYOR

Visca'nın İstanbul'da kalmak istemesi Fenerbahçe'nin elini güçlendirirken Trabzonspor'un ise Abdullah Avcı faktörünü kullanarak öne geçmek istediği öğrenildi.

Transfer görüşmelerinin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

Eski hocasıyla çalışmak isteyen tecrübeli futbolcu bu sezon sakatlıklarla boğuşsa da 26 maçta 5 gol 9 asistle takımına katkı sağladı.