Fenerbahçe, Vedat Muriç'i resmen duyurdu

Fenerbahçe, Vedat Muriç'in transferi konusunda Lazio ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Lazio Vedat Muriç transferinde mutlu sona ulaştı.

Muriç, bir süredir devam eden transfer süreci sonunda İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'in İtalya'nın S.S. Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BONSERVİS BEDELİ 17.5 MİLYON EURO

İtalyan temsilcisi Lazio ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Kosovalı futbolcu için mavi-beyazlılar 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe Muriqi'nin sonraki satışından ise yüzde 5 pay alacak.