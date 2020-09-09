- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Fenerbahçe, Vedat Muriç'i resmen duyurdu
Fenerbahçe, Vedat Muriç'i resmen duyurdu
Fenerbahçe, Vedat Muriç'in transferi konusunda Lazio ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
- Haber Merkezi
- 09.09.2020 - 22:57
- Güncelleme : 09.09.2020 - 22:57
Lazio Vedat Muriç transferinde mutlu sona ulaştı.
Muriç, bir süredir devam eden transfer süreci sonunda İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu.
FENERBAHÇE AÇIKLADI
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'in İtalya'nın S.S. Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
BONSERVİS BEDELİ 17.5 MİLYON EURO
İtalyan temsilcisi Lazio ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Kosovalı futbolcu için mavi-beyazlılar 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe Muriqi'nin sonraki satışından ise yüzde 5 pay alacak.