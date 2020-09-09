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    Fenerbahçe, Vedat Muriç'i resmen duyurdu

    Fenerbahçe, Vedat Muriç'i resmen duyurdu

    Fenerbahçe, Vedat Muriç'in transferi konusunda Lazio ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 22:57
    • Güncelleme : 09.09.2020 - 22:57
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    Lazio Vedat Muriç transferinde mutlu sona ulaştı.

    Muriç, bir süredir devam eden transfer süreci sonunda İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu.

    FENERBAHÇE AÇIKLADI

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'in İtalya'nın S.S. Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Fenerbahçe, Vedat Muriç i resmen duyurdu #1

    BONSERVİS BEDELİ 17.5 MİLYON EURO

    İtalyan temsilcisi Lazio ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Kosovalı futbolcu için mavi-beyazlılar 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Fenerbahçe Muriqi'nin sonraki satışından ise yüzde 5 pay alacak.

    Fenerbahçe, Vedat Muriç i resmen duyurdu #2

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