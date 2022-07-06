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    Fenerbahçe, Welington için Sao Paulo ile anlaştı

    Yeni sezon için sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Sao Paulo takımında forma giyen Welington'un kulübüyle anlaşma sağladı.
    • 06.07.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 17:46
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    Fenerbahçe, Welington için Sao Paulo ile anlaştı

    Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus’un isteklerini yerine getirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

    Kanarya, sol beke takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Sao Paulo kabul etti

    ESPN’de yer alan habere göre; Sao Paolo'nun, sarı-lacivertlilerin Welington için yaptığı 3 milyon euroluk teklifi kabul ettiği öğrenildi.

    Jesus'un listesinde olan oyuncuyla anlaşma sağlandığı takdirde imza konusunda bir problem yaşanmayacağı da gelen haberler arasında.

    Alınan bu kararda Sao Paulo kulübünün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı etkili oldu.

    Fenerbahçe, Welington için Sao Paulo ile anlaştı #1

    Stoperde de oynuyor

    21 yaşındaki Brezilyalı, 2021'de Sao Paulo B takımından A takıma yükselmişti.

    Asıl mevkisi sol bek olan Welington aynı zamanda stoper de oynayabiliyor. Brezilyalı, 56 resmi maçta forma giyerken 2 gol ve 4 asistlik başarı elde etti.

    Fenerbahçe, Welington için Sao Paulo ile anlaştı #2


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