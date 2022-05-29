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    Fenerbahçe, William Carvalho'yu isityor

    Fenerbahçe, Real Betis'in ön libero oyuncusu William Carvalho'yu kadrosuna katmak istiyor.
    • 29.05.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 14:45
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    Fenerbahçe, William Carvalho'yu isityor

    Fenerbahçe, ikinci yarıda takımın başına geçen İsmail Kartal'ın öncülüğünde ligi 2. sırada tamamladı.

    Diğer yandan sekiz yıllık şampiyonluk hasretini gidermek isteyen sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

    Orta sahadaki eksikliğine gidermek isteyen Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu İspanya'da buldu.

    Jorge Jesus, William Carvalho ile beraber gelecek

    Portekiz'in A Bola gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Jorge Jesus'un Sporting Lizbon'dan eski öğrencisi olan William Carvalho'yu da yanında getirebileceği ifade edildi.

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    Sözleşmesi uzatılabilir

    Real Betis forması giyen Carvalho'nun takımı ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunurken İspanyol ekibinin dünya kupası öncesinde başarılı oyuncunun sözleşmesini uzatabileceği belirtildi.

    9 gole katkı sağladı

    Bu sezon takımı ile tüm kulvarlarda 49 maça çıkan 30 yaşındaki başarılı önlibero, takımına 4 gol, 5 asist ile katkı sağladı.

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