- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Fenerbahçe, William Carvalho'yu isityor
Fenerbahçe, William Carvalho'yu isityor
- 29.05.2022 - 13:56
- Güncelleme : 29.05.2022 - 14:45
Fenerbahçe, ikinci yarıda takımın başına geçen İsmail Kartal'ın öncülüğünde ligi 2. sırada tamamladı.
Diğer yandan sekiz yıllık şampiyonluk hasretini gidermek isteyen sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.
Orta sahadaki eksikliğine gidermek isteyen Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu İspanya'da buldu.
Jorge Jesus, William Carvalho ile beraber gelecek
Portekiz'in A Bola gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Jorge Jesus'un Sporting Lizbon'dan eski öğrencisi olan William Carvalho'yu da yanında getirebileceği ifade edildi.
Sözleşmesi uzatılabilir
Real Betis forması giyen Carvalho'nun takımı ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunurken İspanyol ekibinin dünya kupası öncesinde başarılı oyuncunun sözleşmesini uzatabileceği belirtildi.
9 gole katkı sağladı
Bu sezon takımı ile tüm kulvarlarda 49 maça çıkan 30 yaşındaki başarılı önlibero, takımına 4 gol, 5 asist ile katkı sağladı.