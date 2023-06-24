Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini Bucaspor'da buldu Fenerbahçe'de Arda Güler'in geleceği belirsizliğini korurken, sarı-lacivertlilerden bir transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe, oyun görüşü ve tekniğiyle Arda Güler'e benzetilen Efe konuşkan için Bucaspor'la anlaşma aşamasına geldi.

Fenerbahçe, yeni Arda Güler'ini buldu. Sarı-lacivertliler, oyun görüşü ve tekniğiyle Arda Güler'e benzetilen Efe Konuşkan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, 2008 doğumlu genç futbolcu için Bucaspor ile yaptığı görüşmelerde sona geldi.

İzmir ekibi resmen duyurdu

İzmir ekibinin futbol akademi direktörü Engin Dursun, yaptığı açıklamada, "Efe Konuşkan'ın ailesi ile görüşmeler yapıldı ve anlaşıldı. Şimdi de Fenerbahçe ile kulübümüz arasında görüşmeler gerçekleşiyor. Anlaşmaya çok yakınız." sözlerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki Efe Konuşkan'ın transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.