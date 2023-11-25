Fenerbahçe yeni Kim Min-Jae'sini Rusya'da buldu Stoper krizi yaşayan Fenerbahçe, Süper Lig'de yerli statüsünde oynama avantajı olan Kazak Nuraly Alip için Zenit'le temasta.

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Kim Min-Jae'yi genç yaşında keşfeden Fenerbahçe bu kez Kazakistan ve Zenit formasıyla önemli başarılara imza atan Nuraly Alip'i istiyor.

23 yaşında olmasına rağmen tam 30 kez Kazak Milli Takımı'nın formasını giyen genç futbolcu, burada ortaya koyduğu performansla devlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Kazakistan formasıyla dikkati çekti

Kazakistan, H Grubu'nda play-off oynama hakkı kazanırken 10 maçta 6 galibiyet, 4 yenilgi aldı.

Bu maçlarda 16 gol atıp, 12 gol yiyen Kazakistan savunmasında dikkat çeken oyunculardan biri de Nuraly Alip'ti.

Genç stoper, Zenit'te ise bu sezon 13 maçta 946 dakika oynadı. Rusya Ligi'nde ikinci sırada bulunan takımı sadece 14 gol yedi.

Fenerbahçe devrede

Bu performansıyla takip edenleri etkileyen Alip'in kapısını ilk çalan Fenerbahçe oldu. Çünkü sarı-lacivertli ekip Türkiye'de yerli statüsünde oynama şansı olan Alip'i getirip, yabancı kontenjanı sorununu da aşmak istiyor.

Fenerbahçe'nin, piyasa değeri 2 milyon euro olan oyuncu için Zenit kulübüyle görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Rus basını, Zenit'in kadroda banko oynayan yıldızını satma niyetinde olmadığını ancak Fenerbahçe'nin ısrarcı olduğunu duyurdu.

Manchester United da teklif yapabilir

1.88 cm boyundaki Alip, fiziğiyle ve tekniğiyle de daha önce Fenerbahçe forması giyen 1.90'lık Kim Min-Jae'yi andırıyor.

Oyuncunun kariyer yönetimi ajansından bir temsilci Sport Express'e yaptığı açıklamada, henüz Manchester United'la resmi bir görüşme olmadığını ancak her an durumun değişebileceğini söyledi.

Temsilci, "Kimse ajansla iletişime geçmedi. Oyuncu Zenit'e ait ve şu anda kulübün şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olmaya odaklanmış durumda" açıklamasını yaptı. Ancak Rus basını onun için "Ocak ayı yaklaşıyor. Erik ten Hag, Noel sonrası istek listesine onu da ekleyebilir" yorumunu yaptı.