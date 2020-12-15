Fenerbahçe yine stoper arıyor

Ali Koç döneminde 8 stoper transfer eden Fenerbahçe'de Lemos ve Tisserand da bekleneni veremeyince 9. transfer için düğmeye basıldı. Gündemde Romalı Jesus dahil 4 futbolcu var.

Cumartesi gecesi Malatya'ya Kadıköy'de 3-0 yenilen Fenerbahçe'de savunma anlayışı ile birlikte stoperlerin performansı masaya yatırıldı.

ARANILAN STOPER BULUNAMADI

12 maçta şampiyonluğa oynayan rakipleri Alanya ve Galatasaray'ın 2 katından fazla gol yiyen sarı-lacivertliler ocakta bir stoper daha almayı planlıyor.

270 MİLYON LİRA HARCANDI

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç döneminde transfer edilen 8 stoper için bonservis, imza parası ve maaşları dahil olmak üzere şimdiye kadar toplam 28.35 milyon euro (270 milyon TL) ödedi.

Savunmanın göbeği için yapılan tüm bu harcamalara ve üstüne üstlük kaleci Altay Bayındır'ın başarılı performansına rağmen Fenerbahçe ligde oynadığı 12 maçta kalesinde 16 gol gördü.

Takıma yaz transfer döneminde katılan Lemos ve Tisserand da şimdiye kadar beklentileri karşılamış değil. Sadık'ın da hazır olmadığı görüldü.





STOPERE 4 ADAY VAR

Fenerbahçe'de sezon başında da gündeme gelen Juan Jesus (Roma), Leo Duarte (Milan), Omar Colley (Sampdoria) ve Walter Kannemann (Gremio) gibi isimler tekrar gündemde.

Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun bu kez ince eleyip sık dokuduğu öğrenilirken transfer için son kararın ocak ayında verilmesi bekleniyor.

Bu isimler arasında Juan Jesus'a önem veren Fenerbahçe'nin bu transferin gerçekleşmemesi halinde ise diğer 3 isme yöneleceği öğrenildi.



