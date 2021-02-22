Fenerbahçe yönetiminin Erol Bulut kararı

Yapılan birçok transfere rağmen istenilen oyunu oynatamayan Erol Bulut'un koltuğu sallantıda. Taraftarlar Okan Buruk'un gelmesini istese de yönetim, Bulut ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 mağlup oldu.

90 dakika boyunca etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Erol Bulut'un geleceği yeniden tartışılmaya başlandı.

Yapılan birçok transfere rağmen hala istenilen oyunu oynatamayan 46 yaşındaki teknik adamla yolların ayrılması gerektiğini düşünen taraftarlar, sosyal medyadan Okan Buruk çağrısı yapsa da yönetim oralı olmadı.

"EROL BULUT İLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Yönetimle görüşen TV100 yorumcusu Emre Bol, "Fenerbahçeli bir yönetici ile konuştum. 'Hayır öyle bir şey yok. İlk kez senden duyuyorum. Erol Bulut ile yolumuza devam ediyoruz' dedi." diyerek Bulut ile yola devam edileceğini duyurdu.

Bilindiği gibi Başakşehir ile yollarını ayıran Okan Buruk, bir süredir boşta bulunuyor.