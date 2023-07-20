Fenerbahçe Zaha'nın alternatifini buldu: Karl Toko Ekambi Fenerbahçe, Wilfried Zaha’nın alternatifini belirledi. Sarı lacivertliler, bonservisi Lyon'da bulunan Karl Toko Ekambi’yi gündemine aldı.

Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Birçok isimle sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerin listesinin başında Wilfried Zaha yer alıyor.

Hem Crystal Palace’ın sözleşme yenileme talebini, hem de İtalya ve Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri yanıtsız bırakan Fildişi Sahilli futbolcu için Premier Lig'den bazı kulüplerin de ilgisinin olduğu öğrenildi.

Zaha’dan uzun süredir haber bekleyen Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcunun alternatiflerini de belirlemeye başladı.

Ekambi ile temas kuruldu

Sarı-lacivertliler, gündemine Karl Toko Ekambi'yi aldı. Kamerunlu oyuncunun, Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezonunun 2'nci yarısını Rennes'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 19 maçta 5 gol 2 asist üretti.

Wilfried Zaha’nın vereceği karar doğrultusunda, Ekambi'nin durumu netlik kazanacak.