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    Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

    Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen isimler belirlenirken bir an evvel ayrılmaları için formül aranıyor. İstenilen performansı gösteremeyen Tisserand, Samatta ve Lemos'la yollar ayrılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 10:44
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    Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

    Fenerbahçe’de yeni teknik direktör için çalışmalar sürerken bir yandan da mevcut kadro üzerinde planlamalar yapılıyor. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, bu ay içerisinde teknik direktör kararını verecek.

    Ancak bu teknik direktör kararıyla beraber Fenerbahçe'de, mevcut kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor.

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    3 İSMİN ÜZERİ ÇİZİLDİ

    Marcel Tisserand, Lemos ve Samatta büyük beklentilerle geldi. Fakat bu üç isim, tüm sezon boyunca beklentileri karşılayamadı ve hayal kırıklığı yarattı.

    Sarı-lacivertli takıma toplamda 10 milyon euroya yakın bir bedelle getirilen ancak başarısız olan Tisserand, Lemos ve Samatta artık düşünülmüyor.

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    10 MİLYON EURO HARCANDI

    Yönetimin planı bu üç isimle yolları ayırmak. Ancak bonservis bedeli ödendiği için bu oyuncular ile yollar ayrılırken sadece maaşları değil ödenen bonservis bedelleri ile ilgili de bir kayıp söz konusu olacak.

    Bu üç isme şu anda Süper Lig’den talipler var. Ama bu oyuncular, ligde Fenerbahçe’den başka bir takımda oynamak istemiyor.

    Bu nedenle kiralık olarak Avrupa’ya dönmeleri bir diğer ihtimal olarak düşünülüyor. Kulübün kasasından, bu üç oyuncu için bonservis bedeli olarak toplamda 10 milyon euroya yakın para çıktı.

    Fenerbahçe de 3 ayrılık birden #3

    MİNİMUM KAYIPLA GÖNDERİLMESİ HEDEFLENİYOR

    Yeni teknik direktörün isteyeceği transferler de söz konusu olacağı için Fenerbahçe, minimum kayıpla bile olsa bu isimleri göndermeyi hedefliyor.

    Geçen sezon ilk 11 için transfer edilen bu üç oyuncu yerlerini de kaybetti ve alternatif oyuncu pozisyonuna düştü.

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