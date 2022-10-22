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    Fenerbahçe'de 4 isme yeni sözleşme

    Fenerbahçe'de 4 isme yeni sözleşme

    Sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek, Altay Bayındır, Enner Valencia ve Miguel Crespo yeni sözleşme önerecek. Fenerbahçe'de ayrıca teknik direktör Jorge Jesus'la da yeni kontrat imzalanması planlanıyor.
    • 22.10.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 10:36
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    Fenerbahçe'de iyi gidişatla birlikte üstün performans gösteren oyuncuların sözleşmelerinin yeniden ele alınması gündemde.

    Sarı-lacivertli yönetim, performansı yükselen ve rotasyonda kendisine çok yer bulan İsmail Yüksek ile sözleşmesini uzatmak için girişimlerde bulunacak.

    23 yaşındaki başarılı orta sahanın sözleşmesi 2025 Haziran'da bitiyor.

    Fenerbahçe de 4 isme yeni sözleşme #1

    Altay ve Valencia ile de görüşmeler var

    Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmeleri bitecek kaleci Altay Bayındır ile forvet Enner Valencia için de sözleşme uzatma görüşmelerine başlayacak.

    Fenerbahçe de 4 isme yeni sözleşme #2

    Crespo için de yönetim harekete geçti

    Jesus'un gözde isimlerinden Crespo'nun da 2024'de biten sözleşmesi için sarı-lacivertli yönetim girişimlerde bulunacak.

    Fenerbahçe, dört futbolcunun sözleşmesini yenileme için girişimlerde bulunma hazırlığı yaparken, en önemli gelişme de teknik direktör Jorge Jesus'da yaşanıyor.

    Fenerbahçe de 4 isme yeni sözleşme #3

    Jesus için sezon sonu beklenecek

    Portekizli çalıştıcının sarı-lacivertlilerle bir yıllık sözleşmesi bulunuyor. Türkiye'de ve Fenerbahçe'de olmaktan çok mutlu olan Jorge Jesus'un sözleşmesini sarı-lacivertli yönetim uzatmayı istiyor ama bu konuda sezon sonu beklenecek.

    Bein Sports'un haberine göre; sözleşme imzalama konusunda öncelik Portekizli hocada.

    Fenerbahçe de 4 isme yeni sözleşme #4


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