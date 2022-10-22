Fenerbahçe'de 4 isme yeni sözleşme

Sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek, Altay Bayındır, Enner Valencia ve Miguel Crespo yeni sözleşme önerecek. Fenerbahçe'de ayrıca teknik direktör Jorge Jesus'la da yeni kontrat imzalanması planlanıyor.

Fenerbahçe'de iyi gidişatla birlikte üstün performans gösteren oyuncuların sözleşmelerinin yeniden ele alınması gündemde.

Sarı-lacivertli yönetim, performansı yükselen ve rotasyonda kendisine çok yer bulan İsmail Yüksek ile sözleşmesini uzatmak için girişimlerde bulunacak.

23 yaşındaki başarılı orta sahanın sözleşmesi 2025 Haziran'da bitiyor.





Altay ve Valencia ile de görüşmeler var

Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmeleri bitecek kaleci Altay Bayındır ile forvet Enner Valencia için de sözleşme uzatma görüşmelerine başlayacak.





Crespo için de yönetim harekete geçti

Jesus'un gözde isimlerinden Crespo'nun da 2024'de biten sözleşmesi için sarı-lacivertli yönetim girişimlerde bulunacak.

Fenerbahçe, dört futbolcunun sözleşmesini yenileme için girişimlerde bulunma hazırlığı yaparken, en önemli gelişme de teknik direktör Jorge Jesus'da yaşanıyor.





Jesus için sezon sonu beklenecek

Portekizli çalıştıcının sarı-lacivertlilerle bir yıllık sözleşmesi bulunuyor. Türkiye'de ve Fenerbahçe'de olmaktan çok mutlu olan Jorge Jesus'un sözleşmesini sarı-lacivertli yönetim uzatmayı istiyor ama bu konuda sezon sonu beklenecek.

Bein Sports'un haberine göre; sözleşme imzalama konusunda öncelik Portekizli hocada.



