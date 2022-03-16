Fenerbahçe'de 6 imza birden

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler dahil altı genç oyuncusunun sözleşmesini uzatacak.

Sarı-lacivertliler, bu sezon üstün performans gösteren genç oyuncular için harekete geçti.

Özellikle Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

6 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ YENİLENECEK

Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için 17 Mart Perşembe günü (yarın) saat 17.30’da, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde imza töreni yapılacaktır. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız." denildi.