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    Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılacak

    Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılacak

    Fenerbahçe'de bu sezon verim alınamayan futbolcularla devam edilmeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2021 - 09:53
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    Süper Lig’de şampiyonluk yarışı devam ederken, Beşiktaş rakiplerine göre şampiyonluğa çok yakın. Siyah-beyazlı ekibi Fenerbahçe takip ediyor.

    Sezona bomba transferlerle başlayan Fenerbahçe, bazı oyunculardan istediği verimi alamadı. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, performansları beğenilmeyen 8 oyuncunun üzerini çizdi.

    Fenerbahçe de 8 oyuncuyla yollar ayrılacak #1

    SEZON SONU GİDECEK OYUNCULAR

    Başta Lemos ve Tisserand olmak üzere Cisse, Mbwana Samatta, Mame Thiam, Diego Perotti, kiralıklar Frey ve Kemal Ademi ile yolların ayrılması muhtemel gözüküyor.

    Fanatik’in haberine göre, bu sezonun sona ermesinin ardından Emre Belözoğlu ve ekibinin bir değerlendirme yaparak gidecekler ile kalacaklar konusunda yönetime bir liste vereceği öğrenildi.

    Fenerbahçe de 8 oyuncuyla yollar ayrılacak #2

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