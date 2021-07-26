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Fenerbahçe'de Alassane Ndao atağı
- Haber Merkezi
- 26.07.2021 - 09:17
Geçtiğimiz sezonu 22 transferle tamamlayan Fenerbahçe bu yıl transfer döneminde sessiz kaldı.
Caulker ve Serdar Dursun dışında kadrosuna yeni oyuncu katmayan sarı-lacivertliler mevcut kadrodan birçok isimle yollarını ayıracak.
PEREIRA NDAO DEDİ
Thiam'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Vitor Pereira'nın yeni sezon öncesi Fatih Karagümrüklü Alassane Ndao'yu istediği belirtildi.
TAKAS ARTI PARA FORMÜLÜ
Geçen sezon 4 büyüklere karşı oynadığı futbolla alkış alan futbolcu tekniği ve hızıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerin İstanbul ekibiyle görüşme yapacağı ve bir miktar paranın yanı sıra elden çıkarmak istediği oyuncuları da takasta kullanabileceği öğrenildi.
24 yaşındaki Senegalli geçen sezon 38 maçta 11 gol 9 asistlik performans sergilemiş ve dribbling kabiliyetiyle rakip defanslara korku dolu anlar yaşatmıştı.