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Fenerbahçe'de Alassane Ndao atağı

Fenerbahçe'de Alassane Ndao atağı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geçen sezon da fiyatını sorduğu Alassane Ndao için bonservis formülünü hazırladı. Sarı-lacivertliler takas artı bir miktar para teklifinde bulunacak.