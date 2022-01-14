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    Fenerbahçe'de Allahyar haber bekliyor

    Zorya'daki kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Allahyar'ın Samandıra'daki günleri sayılı görünüyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 10:32
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    Fenerbahçe'de Allahyar haber bekliyor

    Zorya'daki kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Allahyar, transfer durumunun sonuçlanmasını bekliyor.

    Zorya ile kiralık sözleşmesi biten İranlı oyuncu Fenerbahçe 'ye geri dönmüştü. Ancak talipleri bulunan Allahyar'ın Samandıra'daki günleri sayılı görünüyor.

    Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City'nin yanı sıra Belçika ekibi Anderletch, 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.

    Fenerbahçe de Allahyar haber bekliyor #1

    ANDERLECHT FORMASI GİYMEK İSTİYOR

    Genç futbolcu kulüpler arasında yapılacak görüşmeden çıkacak sonucu bekliyor. Hull, Allahyar için çok istekli olsa da İranlı forvetin önceliğinin Anderlecht forması giymek olduğu belirtildi.

    Fenerbahçe de Allahyar haber bekliyor #2

    50 MAÇTA 15 GOL 7 ASİST

    Bilindiği üzere golcü futbolcu kiralık olarak forma giydiği Zorya'da attığı goller ve gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

    50 maçta 15 gol 7 asist kaydeden genç futbolcunun yeni adresi merak ediliyor.


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