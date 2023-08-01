Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti ama gidiyor Brezilya ekibi Gremio, Fenerbahçe'de forma giyen Joao Pedro ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon başında İtalyan ekibi Cagliari'den 4.6 milyon euroya transfer ettiği 31 yaşındaki Joao Pedro ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Gremio, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Brezilya asıllı İtalyan santrfor için sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sağlık kontrollerinden geçecek Açıklamada Pedro'nun bugün Porto Alegre şehrine geleceği ve yarın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi. İtalyan forvet geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 28 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.