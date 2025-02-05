Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel krizi

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Bright Osayi-Samuel, son yıllarda takımın vazgeçilmeziyken bu sezon adeta baş ağrısı haline geldi.

Başarılı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Yönetim, Samuel ve menajeriyle birçok görüşme yaptı ancak sunulan teklifler bir bir geri çevrildi. Bunun üzerine sürpriz bir hamleyle sağ beke Mimovic transferi yapıldı. Samuel gözden çıkarıldı.

BEKLENEN TEKLİF GELMEDİ

Özellikle İngiltere'den talipleri olan 27 yaşındaki oyuncu için buradan gelen teklifler beklendi. Daha önce çift haneli rakamları geri çeviren yönetim, bu kez umduğunu bulamadı.

TRANSFER DÖNEMİ KAPANINCA FORMA GİYEMEYECEK

Fulham'dan gelen teklifi yetersiz bulan Fenerbahçe'de İngiltere ve Avrupa'nın önemli liglerinde transfer döneminin bitmesiyle birlikte Osayi-Samuel sorunu çıkmaza girdi. Nijeryalı futbolcunun, Türkiye'de transfer penceresi kapandıktan sonra bir daha forma giymesi çok zor.

1 YABANCI DIŞARIDA KALACAK

Bunun nedeni, kontenjan sıkıntısı. 14 yabancıya lisans çıkarılabiliyor ve Fenerbahçe'de 17 oyuncu var. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin lisansları askıya alınacak. Ancak bir oyuncunun daha dışarıda kalması gerekecek.

Maximin'in Napoli'ye gidememesi sonrası bu ismin Samuel olması bekleniyor. Başarılı oyuncunun sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılması da yüksek ihtimal olarak görülüyor.