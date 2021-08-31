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    Fenerbahçe'de Burak Kapacak'ın lisans sorunu

    Süper Lig'de şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, üç hafta önce Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı kadrosuna kattı. Ancak Burak Kapacak'ın henüz lisansı çıkmadı. Bu konudaki belirsizlik sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 10:44
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    Fenerbahçe'de Burak Kapacak'ın lisans sorunu

    Fenerbahçe 'de yeni transferlerden Burak Kapacak'ın lisansı 3 hafta geçmesine rağmen çıkmadı. Genç futbolcu Altay maçının kadrosunda da yer almadı.

    5 MAÇ KAÇIRDI

    Bursaspor 'un altyapısından yetişen ve Bolu kampı dönüşü Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak'la ilgili belirsizlik sürerken sarı-lacivertlilerin transfer ettiği oyuncu bu süre zarfında 5 maç kaçırdı.

    Fenerbahçe bu transfer için 1.3 milyon Euro'nun yanı sıra İsmail Yüksek ve Uğur Kaan Yıldız'ı Bursaspor'a kiralık olarak vermişti.

    Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Burak Kapacak ile yaptığı sözleşme ise 5 yıllık...

    Fenerbahçe de Burak Kapacak ın lisans sorunu #1

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