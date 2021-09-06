- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Fenerbahçe'de Burak Kapacak'ın lisansı çıkartıldı
Fenerbahçe'de Burak Kapacak'ın lisansı çıkartıldı
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin, yaklaşık 1 ay önce Bursaspor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki genç oyuncu Burak Kapacak'ın lisansı çıkartıldı.
- Haber Merkezi
- 06.09.2021 - 15:33
Fenerbahçe yaklaşık 1 ay önce TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'dan Burak Kapacak’ı kadrosuna katmıştı.
Sarı-lacivertliler, kadrosuna kattığı Burak Kapacak'ın lisansı çıkartıldı.
PEREIRA’DAN FORMA BEKLEYECEK
21 yaşındaki genç futbolcu, teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi durumunda hafta sonu oynanacak Sivasspor maçında görev alabilecek.