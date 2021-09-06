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    Fenerbahçe'de Burak Kapacak'ın lisansı çıkartıldı

    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin, yaklaşık 1 ay önce Bursaspor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki genç oyuncu Burak Kapacak'ın lisansı çıkartıldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 15:33
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    Fenerbahçe'de Burak Kapacak'ın lisansı çıkartıldı

    Fenerbahçe yaklaşık 1 ay önce TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'dan Burak Kapacak’ı kadrosuna katmıştı.

    Sarı-lacivertliler, kadrosuna kattığı Burak Kapacak'ın lisansı çıkartıldı.

    PEREIRA’DAN FORMA BEKLEYECEK

    21 yaşındaki genç futbolcu, teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi durumunda hafta sonu oynanacak Sivasspor maçında görev alabilecek.

    Fenerbahçe de Burak Kapacak ın lisansı çıkartıldı #1

    Fenerbahçe de Burak Kapacak ın lisansı çıkartıldı #2

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