Fenerbahçe'de Cristian Medina devre arasında geliyor Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Cristian Medina ile anlaşmaya vardığı ve Boca Juniors'ta oynayan orta saha oyuncusun devre arasında takıma katılacağı öne sürüldü.

Haber Merkezi

Türkiye'de transfer döneminin bitmesine 1 hafta kala Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler devam ediyor.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takımın, orta saha bölgesi için uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Cristian Medina transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim, Medina için Boca Juniors'la anlaştı.

DEVRE ARASINDA GELECEK

Ocak ayında Fenerbahçe'ye katılacak olan Arjantinli orta saha oyuncusuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalanacağı belirtildi.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Fenerbahçe'nin bu transfer için Boca Juniors'a 15 milyon dolar ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği iddia edildi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

2020 yılından bu yana Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Arjantin temsilcisinde 155 maça çıktı.

10 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 gol attı ve 11 asist yaptı.