Fenerbahçe'de Cristian Medina devre arasında geliyor

Türkiye'de transfer döneminin bitmesine 1 hafta kala Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler devam ediyor.
Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takımın, orta saha bölgesi için uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Cristian Medina transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.
ANLAŞMA SAĞLANDI
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim, Medina için Boca Juniors'la anlaştı.
DEVRE ARASINDA GELECEK
Ocak ayında Fenerbahçe'ye katılacak olan Arjantinli orta saha oyuncusuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalanacağı belirtildi.
TRANSFERİN ŞARTLARI
Fenerbahçe'nin bu transfer için Boca Juniors'a 15 milyon dolar ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği iddia edildi.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
2020 yılından bu yana Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Arjantin temsilcisinde 155 maça çıktı.
10 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 gol attı ve 11 asist yaptı.
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