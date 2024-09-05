Fenerbahçe'de Cristian Medina gündemi: Jose Mourinho ısrarcı Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Cristian Medina'da henüz gelişme sağlanamadı. Teknik direktör Jose Mourinho, yıldız adayının takıma katılmasını ısrarla istiyor.

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Fenerbahçe, Boca Juniors'tan kadrosuna katmak istediği Cristian Medina konusunda şu ana kadar mutlu sona ulaşamadı.

Sarı-lacivertliler, Arjantinli yıldızın takviyesi için transferin son günü olan 13 Eylül'e kadar temaslarına devam edecek.

Fenerbahçe'nin Medina transferinde ısrarcı olmasının nedeninin teknik direktör Jose Mourinho olduğu ortaya çıktı.

Portekizli teknik adamın, 22 yaşındaki futbolcuyu çok istediği ve yaz transfer döneminde gerçekleşmese bile Medina'yı ara transfer döneminde mutlaka kadrosuna görmek istediği öğrenildi.

GELECEĞİN YILDIZI OLARAK GÖRÜLÜYOR

61 yaşındaki teknik adam, Arjantin Milli Takımı ile Olimpiyatlar'da da mücadele eden Medina'yı Tangocu'ların gelecekteki en iyi orta sahalarından biri olarak gördüğü ve genç yaşta transfer ederek hem oynatmayı hem de kulübe bir yatırım transferi sağlamayı amaçlıyor.

Fenerbahçe, Medina için son olarak Boca Juniors'a 15 milyon dolar ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti.

BOCA'NIN ÖNERİSİ

Boca Juniors ise Medina'yı satması durumunda transfer konusunda sıkıntı yaşayacağı için 22 yaşındaki futbolcuyu Ocak ayında gönderme önerisinde bulunmuştu. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazamayacağı için Arjantin temsilcisinin bu önerisini kabul etmemişti.

Boca Juniors ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Medina'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.