Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin sözleşmesi feshedildi

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Fenerbahçe, Diego Rossi ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bilgisi TFF'de yer alırken; oyuncunun MLS'e transferinin kısa sürede resmileşmesi bekleniyor.
Columbus Crew'e transfer oldu
Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirimde; "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Diego Martin Rossi Marachlian'ın, ABD'nin Columbus Crew SC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
İstanbul'dan ayrılmıştı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinden çıkarılan Uruguaylı futbolcu dün transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'dan ayrılmıştı.
MLS ekiplerinden Atlanta United'ın ciddi şekilde ilgilendiği Diego Rossi, menajeriyle birlikte tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kararını verecek.
Fenerbahçe'nin oyuncunun MLS'e transferiyle yaklaşık 6 milyon euro kazanç elde edeceği tahmin ediliyor.
Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 90 resmi maça çıkan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 10 gol 20 asist kaydetti.