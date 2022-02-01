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    Fenerbahçe'de Efecan Karaca harekatı

    Fenerbahçe'de Efecan Karaca harekatı

    Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe, Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Efecan Karaca'yı istiyor. Sarı-lacivertliler transferi bitirme noktasına geldi.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 15:09
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    Yerli bir kanat oyuncusu arayan Fenerbahçe, Alanyaspor'un 32 yaşındaki futbolcusu Efecan Karaca için harekete geçti.

    Akdeniz ekibinin kapısını takas formülüyle çalan sarı-lacivertliler Sinan Gümüş'ün transferi istememesi nedeniyle direkt satın alma yoluna başvurdu.

    SÖZLEŞMESİ HAZİRANDA BİTİYOR

    İki kulüp başkanının karşılıklı temasıyla bitme noktasına gelen transferde Efecan'ın sözleşmesinin haziran ayında bitmesi Fenerbahçe'nin elini güçlendiren temel faktörlerden biri.

    Bu sezon 21 maçta 2 gol 9 asist yapan deneyimli futbolcu geçtiğimiz dönemdeki performansıyla Şenol Güneş döneminde A Milli Takım'a kadar yükselmişti.

    Fenerbahçe de Efecan Karaca harekatı #1

    TARAFTAR "YAŞLI" BULUYOR

    Öte yandan Fenerbahçe taraftarları Efecan'ın 32 yaşında olması nedeniyle transferi veto ediyor. Sosyal medya hesaplarından tepki gösteren futbolseverler yönetimi istifaya davet etti.

    Fenerbahçe de Efecan Karaca harekatı #2

    Süper Lig lideri Trabzonspor da bir ara Efecan Karaca için temas sağlamış ancak transfer sonlandırılamamıştı.


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