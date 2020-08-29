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    Fenerbahçe'de Eran Zahavi sesleri

    Fenerbahçe'de Eran Zahavi sesleri

    Son olarak Valencia'yı açıklayan Fenerbahçe yönetimi, transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim İsrailli golcü Eran Zahavi.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2020 - 17:34
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    Fenerbahçe'de Eran Zahavi sesleri

    Transfer sezonunun şampiyonu Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna katmak üzere...

    Sarı-laciverliler, Çin'in Guangzhou takımında forma giyen İsrailli golcü Eran Zahavi'nin peşine düştü.

    Sözleşmesi 31 Aralık 2020'de sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcu, kulübüyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

    Oyuncuyu bedelsiz olarak transfer etmek isteyen yönetimin, Zahavi'ye 2 yıllık kontrat teklif ettiği öğrenildi.

    Fenerbahçe de Eran Zahavi sesleri #1

    ROBERTO CARLOS DEVREDE

    Öte yandan eski Fenerbahçeli Roberto Carlos'un, Zahavi ile FaceTime üzerinden bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

    Brezilyalı efsanenin, tecrübeli oyuncuya Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u anlattığı belirtildi.

    Fenerbahçe de Eran Zahavi sesleri #2

    INSTAGRAM'DAN TAKİP ETTİ

    Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan golcü futbolcu, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sarı-lacivertli kulübü takibe almıştı.

    Fenerbahçe de Eran Zahavi sesleri #3

    117 MAÇTA 103 GOL ATTI

    Forvette ve forvet arkasında oynayabilen Eran Zahavi, Çin'de geçirdiği 4 senede 117 maça çıktı ve 103 gol, 31 asistlik performans sergiledi.

    İsrail Milli Takımı'nın da vazgeçilmezlerinden olan oyuncu, 52 kez milli oldu ve 19 kez ağları sarstı.

    Fenerbahçe de Eran Zahavi sesleri #4

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