Fenerbahçe'de Eran Zahavi sesleri

Son olarak Valencia'yı açıklayan Fenerbahçe yönetimi, transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim İsrailli golcü Eran Zahavi.

Transfer sezonunun şampiyonu Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna katmak üzere...

Sarı-laciverliler, Çin'in Guangzhou takımında forma giyen İsrailli golcü Eran Zahavi'nin peşine düştü.

Sözleşmesi 31 Aralık 2020'de sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcu, kulübüyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Oyuncuyu bedelsiz olarak transfer etmek isteyen yönetimin, Zahavi'ye 2 yıllık kontrat teklif ettiği öğrenildi.

ROBERTO CARLOS DEVREDE

Öte yandan eski Fenerbahçeli Roberto Carlos'un, Zahavi ile FaceTime üzerinden bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Brezilyalı efsanenin, tecrübeli oyuncuya Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u anlattığı belirtildi.

INSTAGRAM'DAN TAKİP ETTİ

Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan golcü futbolcu, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sarı-lacivertli kulübü takibe almıştı.

117 MAÇTA 103 GOL ATTI

Forvette ve forvet arkasında oynayabilen Eran Zahavi, Çin'de geçirdiği 4 senede 117 maça çıktı ve 103 gol, 31 asistlik performans sergiledi.

İsrail Milli Takımı'nın da vazgeçilmezlerinden olan oyuncu, 52 kez milli oldu ve 19 kez ağları sarstı.