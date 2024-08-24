Fenerbahçe'de ön liberoya yeni aday: Vinicius Souza Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun satışı resmileştikten sonra Vinicius Souza için Sheffield United'a resmi teklif yapacak.

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Ferdi Kadıoğlu'nu rekor bir bedelle Brighton'a göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, transfer için harekete geçti.

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun satışı resmileştikten sonra Vinicius Souza için Sheffield United'a resmi teklif yapacak.

JOSE MOURINHO ONAY VERDİ

Jose Mourinho'nun da 25 yaşındaki ön liberonun transferi için onay verdiği belirtildi.

Öte yandan sarı lacivertli takım, Souza'nın temsilcisiyle şimdiden temas kurdu ve oyuncunun şartlarını sordu. Ferdi'nin ayrılığının resmileşmesinin ardından Fenerbahçe, temaslarını hızlandıracak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Belçika ekibi Lommel SK'den 12.5 milyon euroya alınan Brezilyalı oyuncu, İngiliz ekibinde 40 maçta 1 gol kaydetme başarısı gösterdi.