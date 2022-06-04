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    Fenerbahçe'de forvet adayı Moussa Dembele

    Fenerbahçe'de forvet adayı Moussa Dembele

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertliler Moussa Dembele'yi yeniden gündeme aldı.
    • 04.06.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 11:05
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    Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

    Fransız ekibi Lyon, Arsenal'den ayrılan Lacazette'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

    Fransa ve Mali vatandaşlığı bulunan Moussa Dembele de 'gönderilebilir' futbolcular arasına eklendi. Sarı-lacivertliler, futbolcunun transferi için düğmeye bastı.

    Fenerbahçe de forvet adayı Moussa Dembele #1

    Fenerbahçe Dembele için atakta

    Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe geçen sezon transferi için uğraştığı fakat; Lyon ile uzlaşma sağlanamadığı için gerçekleşmeyen Dembele transferi için harekete geçti. Bu isim transferinde Jorge Jesus'un kararı önem taşıyor.

    Lyon, Lacazette ile anlaştı

    Bu arada Fransız devi Lyon, Alexandre Lacazette ile anlaşma sağlayınca Dembele'ye "İstersen ayrılabilirsin" mesajı verildi.

    Fenerbahçe yönetiminin hedefindeki 25 yaşındaki forvet oyuncusuna Jorge Jesus'un da sıcak baktığı iddia edildi. Yönetim, transfer çalışmalarını yapacak ve uygun seçimi Jesus'a bırakacak.

    Fenerbahçe de forvet adayı Moussa Dembele #2

    Dembele'nin performansı

    Geride bıraktığımız sezonda Lyon formasıyla 36 maça çıkan Dembele, Ligue 1'de 30 maçta 21 gol 4 asist üretti.

    Öte yandan Dembele dışında Fenerbahçe'de Alexander Sörloth ile de görüşmeler devam ediyor.

    Golcü isim, Avrupa Ligi'nde de 6 maçta 1 gol üretti. Dembele'nin Transfermarkt verilerine göre; 20 milyon Euro değeri bulunuyor.


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