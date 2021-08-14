Fenerbahçe'de forvet transferi Token gelirleriyle yapılacak

Fenerbahçe bulduğu kaynak ile limitlerde rahatlama yaşadı. Golcü için aradığı kaynağı bulan Kanarya hedefteki isme yoğunlaştı.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları artık hızlandı. Lig maçlarının başlamasıyla beraber sarı-lacivertliler elini çabuk tutmak zorunda. Sarı-lacivertlilerde en önemli madde ise golcü transferi. Takviye için kaynak bulunurken hedefte 2 isim yer alıyor.

Şu anda mevcut kadroda teknik direktör Vitor Pereira forvet hattına mutlak takviye istiyor. Direkt olarak ilk 11’de oynayacak tartışmasız bir forvete ihtiyaç duyan sarı-lacivertli takımda bir an evvel sorunun çözülmesi hedefleniyor.

TOKEN GELİRLERİYLE FORVET ALINACAK

Fenerbahçe Token’den ilk etapta gelen ve limitlere eklenen 9 milyon euroluk gelir sayesinde forvet transferinde çözümün kolaylaşması bekleniyor. Böylece Serdar Dursun ile birlikte sarı-lacivertlilerin ileri hücum hattı tamamlanacak.

İLK SIRADA SÖRLOTH VAR

Burada sarı-lacivertlilerin transfer listesinde ilk sırada Alexander Sörloth yer alıyor. RB Leipzig kulübü Norveçli golcüyü kiralamadan ziyade bonservisiyle satmak istiyor. Fenerbahçe’de de Fenerbahçe Token’le gelecek gelirlerin Sörloth transferinde direkt kullanılması amaçlanıyor.

Trabzonspor’un da Cornelius hamlesiyle Sörloth defterini kapatması, Türkiye’de Fenerbahçe’yi tek talipli olarak bıraktı. 15 ila 18 milyon euro arası bir bedel belirleyen RB Leipzig, 15 milyon euronun altına düşmeyi kabul etmiyor.

DİĞER ADAY GÜNEY KORELİ

Milliyet’in haberine göre, sarı-lacivertlilerde forvet adayları arasında Güney Koreli Hwang Hee-Chan da yer alıyor. Alexander Sörloth gibi RB Leipzig’de oynayan 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’de scout ekibinin de yakından tanıdığı bir isim.

Savunma hattına Güney Koreli stoper Kim Min Jae’yi getirerek Asya futboluna ilk kez açılan sarı-lacivertliler bir başka Güney Koreli oyuncu Hwang Hee-chan’ı da forvete düşünüyor.

Eğer Sörloth’tan olumsuz bir haber alınırsa Hwang Hee-chan’a gidilecek. Güney Koreli futbolcu, özellikle 2015-2020 arasında RB Salzburg’da 86 maçta attığı 30 golle yıldızlaşmıştı.