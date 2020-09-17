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    Fenerbahçe'de forvete son aday: Stefano Okaka

    Fenerbahçe'de forvete son aday: Stefano Okaka

    İki tane forvet almayı planlayan Fenerbahçe'nin, Udinese forması giyen Stefano Okaka'yla görüşmelere başladığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 08:47
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    Vedat Muriç'i 20 milyon euroya Lazio'ya satan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, golcü transferi için atağa geçti.

    İki tane forvet almayı düşünen sarı-lacivertlilerin, son olarak Udinese forması giyen Stefano Okaka'yı listesine aldığı belirtildi.

    YEDEK GOLCÜ OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR

    Oyuncunun menajeriyle iletişime geçen Belözoğlu, İtalyan golcünün şartlarını sordu.

    Okaka'yı yedek santrfor olarak düşünen Kanarya, asıl golcü için çalışmalarını sürdürüyor.

    8 GOL 2 ASİST

    Geçen sezon Udinese formasıyla 33 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 8 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

    Fenerbahçe de forvete son aday: Stefano Okaka #1

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