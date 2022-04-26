Fenerbahçe'de golcü adayı: Andrea Belotti

Süper Lig'de 65 puanla ikinci sırada bulunan ve gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Andrea Belotti için menajeriyle görüştü.

Fenerbahçe'de teknik direktör için görüşmeler devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, forvet transferine yoğunlaştı.

Sarı-lacivertliler, İtalya'da Torino forması giyen İtalyan golcü Andrea Belotti'yi transfer etmek istiyor.

4 milyon euro artı imza parası istiyor

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki golcü ve menajeriyle temasa geçildi.

Sarı-lacivertliler, İtalya Milli Takım forması da giyen Belotti'yi kadrosuna katarak, forveti güçlendirmeyi planlıyor.

Yıllık 2 milyon euro kazanan Belotti'yi isteyen başka takımlar da olduğu oyuncunun Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon euro ile birlikte imza parası talep ettiği bildirildi.

42 kez milli oldu

Tecrübeli futbolcu, Torino formasıyla 19 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti. 28 yaşındaki Belotti, 42 kez giydiği İtalya Milli Takım forması ile 12 kez fileleri havalandırdı.