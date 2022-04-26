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    Fenerbahçe'de golcü adayı: Andrea Belotti

    Süper Lig'de 65 puanla ikinci sırada bulunan ve gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Andrea Belotti için menajeriyle görüştü.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 15:20
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    Fenerbahçe'de golcü adayı: Andrea Belotti

    Fenerbahçe'de teknik direktör için görüşmeler devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, forvet transferine yoğunlaştı.

    Sarı-lacivertliler, İtalya'da Torino forması giyen İtalyan golcü Andrea Belotti'yi transfer etmek istiyor.

    4 milyon euro artı imza parası istiyor

    Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki golcü ve menajeriyle temasa geçildi.

    Sarı-lacivertliler, İtalya Milli Takım forması da giyen Belotti'yi kadrosuna katarak, forveti güçlendirmeyi planlıyor.

    Yıllık 2 milyon euro kazanan Belotti'yi isteyen başka takımlar da olduğu oyuncunun Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon euro ile birlikte imza parası talep ettiği bildirildi.

    Fenerbahçe de golcü adayı: Andrea Belotti #1

    42 kez milli oldu

    Tecrübeli futbolcu, Torino formasıyla 19 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti. 28 yaşındaki Belotti, 42 kez giydiği İtalya Milli Takım forması ile 12 kez fileleri havalandırdı.

    Fenerbahçe de golcü adayı: Andrea Belotti #2


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