Fenerbahçe'de Gonçalo Franco atağı Gelecek sezonun yapılandırmasına da devam eden Fenerbahçe, Moreirense forması giyen Gonçalo Franco'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

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Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Moreirense'nin 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Gonçalo Franco'yu radarına aldı.

O Jogo'da yer alan habere göre; Portekizli yıldız için Benfica ve Braga'nın da ilgisi bulunuyor ancak Fenerbahçe, Franco'yu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Sezonun son bölümlerinde performansını artıran Franco'nun, Fenerbahçe'den gelecek teklif sonrasında Moreirense'de kalmayı düşünmediği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin, Portekizli oyuncuya 2 milyon euro civarında bir maaş teklif ettiği ve bu teklifin Franco için oldukça cazip olduğu kaydediliyor.

Benfica ve Braga'nın da ilgisi var

Moreirense'nin Portekiz 1. Ligi'ne yükselmesinde önemli bir rol üstlenen Franco, üst ligde de etkili performans sergilemeye devam ediyor. Haftanın en iyi 11'ine birkaç kez seçilen orta saha oyuncusu, Benfica ve Braga'nın da dikkatini çekmiş durumda.

Bu yaz astronomik bir bedelle transfer yapması beklenen 19 yaşındaki Joao Neves'in yerine Benfica'nın öncelikli olarak Franco'yu düşündüğü bilgisine de yer verildi.

Franco, bu sezon oynadığı 29 maçta 4 asist yaparken, savunma önünde ve merkez orta sahada görev alabiliyor.

Hareketli ve güçlü oyunuyla dikkat çeken Portekizli oyuncunun top kapma becerisi, hat kıran pasları ve etkili şutlarıyla öne çıktığı ifade ediliyor.