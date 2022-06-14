Fenerbahçe'de gündem Bruno Henrique

Lincoln Henrique'yi İstanbul'a getirerek sezonun ilk transferini yapan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un eski öğrencisi Bruno Henrique için de girişimlerini hızlandırdı.

Lincoln Henrique'yi İstanbul'a getirerek transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi Bruno Henrique için de girişimlerini hızlandırdı.

Fenerbahçe adına Selahattin Baki ve Mario Branco'nun en kısa süre içerisinde Brezilya'ya giderek yıldız oyuncunun transferini bitirmeye çalışacakları ifade edilirken, daha önce Wolfsburg ile başarısız bir Avrupa macerası yaşayan Bruno Henrique'nin de Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Yerine transfer yapılıyor

Öte yandan Brezilya basınında; teknik direktör Paulo Sousa ile yolları ayıran Flamengo'nun, Benfica ile Everton Cebolinha transferi için 16 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı ifade edildi.

Bu haber; transferin Bruno Henrique'nin yerine yapıldığı ve Henrique'nin kısa süre içinde takımdan ayrılacağı yorumlarını da beraberinde getirdi.

Bruno Henrique, 2019 yılından bu yana giydiği Flamengo formasıyla çıktığı 185 maçta 79 gol 37 asist kaydetti.



