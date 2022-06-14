Petrol
123.1
0.70%
Euro
18.069
0.43%
Dolar
17.2565
-0.03%
Altın
1.012
0.34%
Borsa
2518
0.30%
Bitcoin
394.135
-7.44%
BTXN Coin
8.97
10.46%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Fenerbahçe'de gündem Bruno Henrique

    Lincoln Henrique'yi İstanbul'a getirerek sezonun ilk transferini yapan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un eski öğrencisi Bruno Henrique için de girişimlerini hızlandırdı.
    • 14.06.2022 - 11:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe'de gündem Bruno Henrique

    Lincoln Henrique'yi İstanbul'a getirerek transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi Bruno Henrique için de girişimlerini hızlandırdı.

    Fenerbahçe adına Selahattin Baki ve Mario Branco'nun en kısa süre içerisinde Brezilya'ya giderek yıldız oyuncunun transferini bitirmeye çalışacakları ifade edilirken, daha önce Wolfsburg ile başarısız bir Avrupa macerası yaşayan Bruno Henrique'nin de Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

    Fenerbahçe de gündem Bruno Henrique #1

    Yerine transfer yapılıyor

    Öte yandan Brezilya basınında; teknik direktör Paulo Sousa ile yolları ayıran Flamengo'nun, Benfica ile Everton Cebolinha transferi için 16 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı ifade edildi.

    Bu haber; transferin Bruno Henrique'nin yerine yapıldığı ve Henrique'nin kısa süre içinde takımdan ayrılacağı yorumlarını da beraberinde getirdi.

    Bruno Henrique, 2019 yılından bu yana giydiği Flamengo formasıyla çıktığı 185 maçta 79 gol 37 asist kaydetti.

    Fenerbahçe de gündem Bruno Henrique #2


    İlginizi Çekebilir

    Karagümrük'ün 'Baba' filmi göndermesi İtalya'da tepki çekti
    Transfer dosyası

    Karagümrük'ün 'Baba' filmi göndermesi İtalya'da tepki çekti

    Citroen Ami Türkiye yollarına çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
    Otomobil

    Citroen Ami Türkiye yollarına çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Oturduğunuz yerden düzenli getiriler alabilirsiniz
    CryptoTrader

    Oturduğunuz yerden düzenli getiriler alabilirsiniz

    Görüş Bildir