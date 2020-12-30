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    Fenerbahçe'de gündem Felipe Caicedo

    Fenerbahçe'de gündem Felipe Caicedo

    Bu sezon şampiyonluk için birçok transfer yapan Fenerbahçe'de, golcülerin istenilen performansı gösterememesi nedeniyle Lazio'nun Ekvadorlu futbolcusu Felipe Caicedo için düğmeye basıldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 08:57
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 09:36
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    Bu sezon başında şampiyonluk hasretine son verebilmek adına 18 transfer birden yapan Fenerbahçe'de, devre arası transfer dönemi de hareketli geçecek.

    3 İSİM 5 GOL ATTI

    Vedat Muriç'in gitmesinin ardından transfer edilen Kemal Ademi, Cisse ve Samatta'nın ligde attığı toplam gol sayısının 5 olması ve performans olarak da beklenilenden düşük performans göstermeleri nedeniyle sportif direktör Emre Belözoğlu, yeni bir isimle temasa geçti.

    Fenerbahçe de gündem Felipe Caicedo #1

    LAZIO 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR

    Vedat'ın Lazio'dan takım arkadaşı olan Felipe Caicedo'yu radarına alan sarı-lacivertlilerin İtalyan kulübüyle temasa geçtiği öğrenilirken Lazio'nun, Caicedo'nun bonservisini 3.5 milyon euro civarına vermeye hazır olduğu belirtildi.

    Gol yollarında etkili bir isim olan Caicedo, bu sezon birçok talihsizlik yaşayan (sakatlıklar ve koronavirüs) Vedat Muriç'in yokluğunda 16 maça çıkarken 5 gol kaydetmeyi başardı.

    Fenerbahçe de gündem Felipe Caicedo #2

    KEMAL ADEMI KİRALANACAK

    Fenerbahçe yeni santrfor transfer edilmesiyle birlikte Kemal Ademi'yi de tıpkı Michael Frey gibi kiralayacak.

    Fenerbahçe de gündem Felipe Caicedo #3

    Fenerbahçe de gündem Felipe Caicedo #4

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