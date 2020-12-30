Fenerbahçe'de gündem Felipe Caicedo

Bu sezon şampiyonluk için birçok transfer yapan Fenerbahçe'de, golcülerin istenilen performansı gösterememesi nedeniyle Lazio'nun Ekvadorlu futbolcusu Felipe Caicedo için düğmeye basıldı.

Bu sezon başında şampiyonluk hasretine son verebilmek adına 18 transfer birden yapan Fenerbahçe'de, devre arası transfer dönemi de hareketli geçecek.

3 İSİM 5 GOL ATTI

Vedat Muriç'in gitmesinin ardından transfer edilen Kemal Ademi, Cisse ve Samatta'nın ligde attığı toplam gol sayısının 5 olması ve performans olarak da beklenilenden düşük performans göstermeleri nedeniyle sportif direktör Emre Belözoğlu, yeni bir isimle temasa geçti.

LAZIO 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Vedat'ın Lazio'dan takım arkadaşı olan Felipe Caicedo'yu radarına alan sarı-lacivertlilerin İtalyan kulübüyle temasa geçtiği öğrenilirken Lazio'nun, Caicedo'nun bonservisini 3.5 milyon euro civarına vermeye hazır olduğu belirtildi.

Gol yollarında etkili bir isim olan Caicedo, bu sezon birçok talihsizlik yaşayan (sakatlıklar ve koronavirüs) Vedat Muriç'in yokluğunda 16 maça çıkarken 5 gol kaydetmeyi başardı.

KEMAL ADEMI KİRALANACAK

Fenerbahçe yeni santrfor transfer edilmesiyle birlikte Kemal Ademi'yi de tıpkı Michael Frey gibi kiralayacak.