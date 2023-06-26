Fenerbahçe'de gündem kaleci: Mattia Perin listeye eklendi Yabancı kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Juventus'un 30 yaşındaki file bekçisi Mattia Perin geldi.

Fenerbahçe'nin, Juventus'un yedek kalecisi Mattia Perin'e olan ilgisi La Gazzetta dello Sport tarafından tam sayfa bir haberle duyuruldu.

Haberin detayında; Juventus'ta son iki sezonu toplam 28 maçla geçiren Mattia Perin'in kaderinin UEFA'nın vereceği karara bağlı olduğu kaydedildi.

Juventus'un gelecek sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden men edilebileceği, davanın kısa süre içerisinde sonuçlanacağı ve men cezası verilmesi halinde Perin'in Juventus'tan ayrılacağı belirtildi.

Yedek kalmak istemiyor

Wojciech Szczesny'nin arkasında teknik direktör Massimiliano Allegri tarafından yedek kaleci olarak tutulan ancak belli bir süre oynama garantisiyle tutulan Perin, Avrupa'dan men halinde istediği süreleri bulamayacak. Bu nedenle, 30 yaşındaki İtalyan kaleci de ayrılığı ciddi şekilde düşünmeye başladı.

Maaşı 1.5 milyon euro

Edin Dzeko'yu Fenerbahçe'ye getiren menajer Alessandro Lucci, Perin konusunda Fenerbahçe'nin nabzını yokladı ve olumlu yanıt aldı. Oyuncusu Perin ile Fenerbahçe konusunda görüşecek olan Lucci, bu görüşmenin sonucuna göre Juventus ile de temasa geçecek.

Mattia Perin'in Juventus'tan net 1.5 milyon euro kazandığı ve Fenerbahçe'nin de daha fazla ücret verebileceğini ilettiği de haberin detayında yer aldı.

Juventus'un 2018 yazında Genoa'dan 14.2 milyon euro'ya transfer ettiği Mattia Perin, geçen sezon 18 maçta süre aldı. Perin, bu maçların 8'inde kalesini gole kapattı ve toplam 14 gole engel olamadı.