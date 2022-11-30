Fenerbahçe'de gündem Rick Karsdorp

Fenerbahçe'nin Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yaşadığı sorunlar sebebiyle kadro dışı kalan Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp ile ilgilendiği belirtildi.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yaşadığı problemler sonrasında kadro dışı kalan Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp için Fenerbahçe'nin adı yüksek sesle anılmaya başlandı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma Genel Menajeri Tiago Pinto, Karsdorp ile Mourinho'nun arasını bulmaya ve barış sağlamaya çalıştı ancak iki taraf da bu çağrıları yanıtsız bıraktı.

En ciddi aday Fenerbahçe

Karsdorp'un menajeri aracılığıyla kulüp aramaya başladığı, Fransa ve Hollanda'dan çeşitli ilgilenenlerin de olduğu ancak en ciddi adayın Fenerbahçe olduğu belirtildi.





Roma bonservisiyle göndermek istiyor

Karsdorp'u kiralık göndermek istemeyen Roma, gelecek bonservis tekliflerini dinleme kararı aldı.

16 milyon euro bedelle Roma'ya transfer oldu

Feyenoord altyapısından yetişen 27 yaşındaki sağ bek Karsdorp, 2017 yazında 16 milyon euro karşılığı Roma'ya transfer olmuştu.

Karsdorp, bu sezon 11 resmi maçta forma giydi.