Fenerbahçe'de gündem yeniden Alexander Sörloth

Jorge Jesus'un "Şimdilik santrfor istemiyorum" inadını kıran Fenerbahçe yönetimi taraftarın da çok istediği Alexander Sörloth konusunda girişimlere başladı.

Fenerbahçe yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sarı-lacivertli ekip hücum hattını Lincoln Henrique, Emre Mor ve Bruma ile güçlendirmişti.

Jesus'un inadı kırıldı

İleri uçta Valencia, Serdar Dursun, Berisha ve Samatta gibi isimlere sahip olan Jorge Jesus'un bekleme kararı alması üzerine görüşmelere ara veren yönetim Portekizli hocanın inadının kırılması üzerine Sörloth konusunda harekete geçti.

Başkan Ali Koç'un yürüttüğü görüşmelerde futbolcunun kulübüyle önemli mesafe alındığı bildirildi.

Sörloth, Leipzig'i bekliyor

Norveçli gölcünün Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği ve kampa katılmak için gün saydığı ifade edildi.

Zorunlu satın alma opsiyonunda küçük bir fark olduğu bu pürüzün giderilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Fenerbahçe, Sörloth'u Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanacak maça kadar yetiştirmeyi hedefliyor.

İspanya'da 8 gol atabildi

Geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'a kiralık giden Sörloth, La Liga’da beklentilerin altında kalmış ve tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 1 asist yaparken 8 gol kaydetmişti.

Öte yandan listede Sörloth dışında Belotti gibi isimler de yer alıyor.