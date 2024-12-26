Fenerbahçe'de gündem yeniden Elif Elmas

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Süper Lig'de araya lider Galatasaray'ın sekiz puan gerisinde giren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

Fenerbahçe'de orta saha için tanıdık bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, eski yıldızı Elif Elmas için harekete geçti.

6 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Altı sezon önce sarı-lacivertlilerden rekor bir bedelle Napoli'ye transfer olan genç futbolcu zaman zaman verdiği röportajlarda sarı-lacivertli kulübü özlediğini belirtiyordu.

Geçtiğimiz sezon Napoli'den Leipzig'e transfer olan Elif Elmas, alman ekibinde forma giymekte zorlanıyor. Bu sezon yalnızca 6 maçta forma giyebilen Elif, bir asist yaptı.

Sarı-lacivertlilerin Alman ekibiyle kiralık sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.