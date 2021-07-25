Fenerbahçe'de gündem yine Vedat Muriç

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe rotasını yeniden eski futbolcusu Vedat Muriç'e çevirdi. Sarı-lacivertliler bu transferde Edibe Muriç'in İstanbul'a dönmek istemesine de lehine kullanıyor.

Maurizio Sarri ile sistem değişikliğine giden Lazio'da Vedat Muriç'in de geleceği belirsizliğini koruyor.

YENGENİN GÖNLÜ FENERBAHÇE'DE

Hazırlık kampında Sarri'nin dikkatini çekemeyen Kosovalı golcünün kiralanması yeniden gündeme gelirken en büyük talip ise oyuncunun eski takımı Fenerbahçe.

Golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler Muriç için nabız yoklarken, İtalyan ekibinden gelecek yeşil ışığın ardından transferi bitirmek için kolları sıvayacak.

Başarılı forvetin eşi Edibe Muriç'in de koyu bir Fenerbahçeli olması sarı-lacivertlilerin transferde Kosovalı ismi ikna etmesi için olumlu bir etken. Edibe Muriç'in de Vedat'a İstanbul'a dönüş için baskı yaptığı gelen haberler arasında.

LİGDE 27 MAÇTA 1 GOL

27 yaşındaki santrfor geçen sezon Serie A'da 27 maça çıkarken sadece 1 gol atarak beklentilerin çok uzağında kalmıştı.