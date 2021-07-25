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    Fenerbahçe'de gündem yine Vedat Muriç

    Fenerbahçe'de gündem yine Vedat Muriç

    Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe rotasını yeniden eski futbolcusu Vedat Muriç'e çevirdi. Sarı-lacivertliler bu transferde Edibe Muriç'in İstanbul'a dönmek istemesine de lehine kullanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 09:16
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    Maurizio Sarri ile sistem değişikliğine giden Lazio'da Vedat Muriç'in de geleceği belirsizliğini koruyor.

    Fenerbahçe de gündem yine Vedat Muriç #1

    YENGENİN GÖNLÜ FENERBAHÇE'DE

    Hazırlık kampında Sarri'nin dikkatini çekemeyen Kosovalı golcünün kiralanması yeniden gündeme gelirken en büyük talip ise oyuncunun eski takımı Fenerbahçe.

    Golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler Muriç için nabız yoklarken, İtalyan ekibinden gelecek yeşil ışığın ardından transferi bitirmek için kolları sıvayacak.

    Başarılı forvetin eşi Edibe Muriç'in de koyu bir Fenerbahçeli olması sarı-lacivertlilerin transferde Kosovalı ismi ikna etmesi için olumlu bir etken. Edibe Muriç'in de Vedat'a İstanbul'a dönüş için baskı yaptığı gelen haberler arasında.

    Fenerbahçe de gündem yine Vedat Muriç #2

    LİGDE 27 MAÇTA 1 GOL

    27 yaşındaki santrfor geçen sezon Serie A'da 27 maça çıkarken sadece 1 gol atarak beklentilerin çok uzağında kalmıştı.

    Fenerbahçe de gündem yine Vedat Muriç #3

    Fenerbahçe de gündem yine Vedat Muriç #4

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    Fenerbahçe de gündem yine Vedat Muriç #8

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