Arao'dan sonra bir yolcu daha! Fenerbahçe izin verdi Fenerbahçe'de Willian Arao'nun satılmasının ardından gözler, Jorge Jesus'un bir diğer prensi Gustavo Henrique'ye çevrildi.

ensonhaber.com Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başlarken, takımda düşünülmeyen isimler ile yollar ayrılmaya devam ediyor. Son olarak Willian Arao'yu Panathinaikos'a bonservisiyle gönderen sarı-lacivertler, şimdi ise Gustavo Henrique ile elden çıkartmanın yollarını arıyor. Corinthians ve Santos'la görüşüyor Sambacı'nın geçen sezonki transferi yılan hikayesine dönmüş, İstanbul'a getirilmesine rağmen imza attırılmayan tecrübeli stoper sonunda kiralanmıştı. Ancak anlaşma zorunlu satın alma opsiyonuyla yapıldığı için, 1.4 milyon euroya tapusu alındı. İsmail Kartal'ın gözden çıkardığı oyuncular arasında yer alan 30 yaşındaki savunmacı, ülkesinde Corinthians ve Santos ile görüşmelerini sürdürüyor.