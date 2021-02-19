Fenerbahçe'de Harun Tekin'in bileti kesildi

Fenerbahçe'de, şans bulduğu maçlarda beklentileri karşılayamayan, son oynadığı Başakşehir karşılaşmasında ise skandal hatalar yapan Harun Tekin ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

2018 yılında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklenilen performansı sergileyemeyen ve formasını Altay'a kaptıran Harun Tekin ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

BULUT KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Son olarak Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir mücadelesinde iki hatalı gol yiyen 31 yaşındaki file bekçisi hakkında yönetime bir rapor veren teknik direktör Erol Bulut'un, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kaleciyle yola devam etmek istemediğini belirttiği öğrenildi.

YEDEK KALECİ ALINACAK

Sarı-lacivertlilerin, gelen bu rapor üzerine şimdiden yedek kaleci arayışlarına başladığı aktarıldı.